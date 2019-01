Fotogroep toont eigen visie op Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf vrijdag 11 januari is er weer een bezienswaardige tentoonstelling te bekijken in de burgerzaal van het gemeentehuis. Fotogroep Aalsmeer kwam met het voorstel om Aalsmeer eens met andere ogen te bekijken en dat vast te leggen. De vraag werd door de gemeente gehonoreerd en het resultaat ervan wordt door wethouder Wilma Alink op de tweede vrijdag van 2019 om 16.00 uur geopend.

De fotocommissie maakte een voorselectie uit de ruime en gevarieerde inzending. Fotogroep Aalsmeer kent twintig actieve leden. “Fotograferen is echt mijn hobby geworden en door deel te nemen aan een fotogroep, merk ik dat ik nog gerichter ga kijken. Ook de toegevoegde technische aanvullingen zijn zeer nuttig. We dagen elkaar ook op technisch vlak uit. Fotograferen is voor mij nu toch minder vrijblijvend geworden. Met het maken van een zogenaamde ‘kiekje’ ben ik allang niet meer tevreden. Het moeten steeds meer foto’s worden met een mooie belichting, een spannend lijnenspel en een interessant onderwerp. Soms ga ik ’s morgen heerlijk vroeg op pad om op een mooi stil plekje het juiste fotomoment af te wachten. Ik leer ook steeds beter mijn camera kennen. Dat is werkelijk zo bijzonder om te ervaren”, aldus één van enthousiaste leden die min of meer de mening van alle leden verwoord.

Evenals het verlangen om regelmatig te kunnen exposeren. Het blijkt een enorme stimulans. “Je wilt een geslaagde foto ook graag aan anderen laten zien. En deze manier van naar buiten treden levert wellicht ook weer leden op.”

De fotogroep heeft twee keer per maand onderkomen gevonden bij Instituut Boerma aan de Legmeerdijk waar het fotomateriaal wordt bekeken, becommentarieerd en nieuwe opdrachten worden bedacht.

De leden kijken ook buiten de dorpsgrenzen. Het contact met een fotogroep uit Hoofddorp verruimt de blik van een ieder en zo ontstaat er ook weer meer ruimte om ook buiten Aalsmeer te exposeren.

De tentoonstelling is tot eind april gedurende de openingstijden van het gemeentehuis vrij te bezichtigen. Tijdens de opening zijn alle leden van de fotogroep Aalsmeer aanwezig om hun werk toe te lichten. Janna van Zon



