Fotogroep Aalsmeer zoekt leeftijdsgenoten

Aalsmeer – Fotogroep Aalsmeer bestaat dit jaar 60 jaar en wil de komende maanden graag leeftijdsgenoten op de gevoelige plaat vastleggen. Daarom deze oproep: Bestaat uw bedrijf of vereniging 60 jaar of bent u al 60 jaar lid? Heeft u een auto of huis van die leeftijd, bent u 60 jaar getrouwd of bent u zelf 60 jaar? Dan wil de Fotogroep graag met u in contact komen.

In november heeft Fotogroep Aalsmeer het jubileumjaar afgetrapt met een fraaie expositie en wil in het najaar het jubileumjaar afsluiten met de fototentoonstelling ’60 centraal’.

Het idee is om ‘alles en iedereen’ met de leeftijd van 60 jaar op de foto vast te leggen. Door in archieven en oude kranten te duiken hebben de leden van de Fotogroep al een leuke verzameling ideeën opgedaan, maar de lijst is vast nog niet compleet! Daarom deze oproep!

Heeft u mooie herinneringen aan 1959/1960? Werd er iets gebouwd, opgericht, aangekocht in deze jaren? Of kent u iemand die 60 jaar geleden geboren werd of in het huwelijk trad?

De leden van de Fotogroep staan open voor leuke suggesties! Het plan is om ‘het 60-jarige onderwerp’ in de komende maanden door één van de leden te laten fotograferen. Deze foto zal worden getoond op de expositie ’60 centraal’, en zal daarna worden geschonken aan betrokkene(n).

Suggesties of vragen kunnen gemaild worden naar: 60jaar@fotogroepaalsmeer.nl