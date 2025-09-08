Fort bij Uithoorn open voor publiek

Uithoorn – Het Fort Bij Uithoorn, in de volksmond ook wel het fort Amstelhoek genoemd, is zaterdag 13 september geopend voor het publiek. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn geïnteresseerden welkom aan de Mijdrechts Zuwe 31 in Amstelhoek.

Omdat de bergloods wordt gerestaureerd, is het deze keer niet mogelijk om het fort op eigen houtje te bezoeken. Er zijn echter vijf momenten waarop een gids een groep belangstellenden rondleidt. De eerste rondleiding start om 11.00 uur, de volgende om 12.00 uur. Vervolgens zijn er nog rondleidingen om 13.00, 14.00 en 15.00e uur. Elke rondleiding duurt ongeveer 45 minuten.

Kies het Hazenpad

De gids informeert de bezoekers over de historie van het fort en de rol van het fort tijdens de koude oorlog. Wie lekker een rondje buiten wil lopen, kan het Hazenpad volgen.

Tijdens het bezoek is het mogelijk om al een eerste blik te werpen op de ‘nieuwe’ bergloods die deel gaat uitmaken van Stadsfort Zwier. Waarschijnlijk wordt de gerestaureerde loods begin januari 2026 opgeleverd.

Kom, indien mogelijk te voet of met de fiets. Het fort is ook met de auto goed te bereiken. Parkeren kan op het parkeerterrein van het fort. Wegens de werkzaamheden is het fort slechts toegankelijk via de parkeerplaats en is gebruik van een toilet niet mogelijk. Het fort is niet toegankelijk voor gebruikers van rollators en rolstoelen. Een kop thee of koffie kan worden genuttigd in het buurthuis van de Buurtvereniging Amstelhoek, Engellaan 3. Deze locatie ligt op loopafstand van het fort. Deze openstelling van Fort bij Uithoorn is mogelijk door de inzet van een vaste club fortvrijwilligers. Voor informatie over het fort en de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam zijn www.forten.nl en www.stelling-amsterdam.nl echte aanraders.

Het Fort bij Uithoorn. Foto: aangeleverd.