Flower Art Museum imponeert met nieuwe exposities

Aalsmeer – Zaterdag 19 februari was Nol de Groot eigenaar van het Flower Art Museum een gelukkig mens. Zijn ooit gedroomde wens om het eerste Bloemen Museum in Nederland te realiseren krijgt steeds meer gestalte. Ruim een jaar geleden werd het roer omgegooid. Het concept veranderde evenals het interieur. Het was de tweede metamorfose die de voormalige waterkelder onderging, Elf jaar geleden in Galerie Sous Terre en een jaar geleden in het Flower Art Museum.

Uniek Museum

Deze derde officiële tentoonstelling bestaat uit de twee exposities ‘Shapes of Nature’ en ‘Colours of Winter’ en werd na een woord van welkom door Constantijn Hoffscholte – coördinator van het Flower Art Museum – officieel geopend door burgemeester Jeroen Nobel en de Japanse ambassadeur Mr. H Inomata. De burgemeester en de ambassadeur hadden iets gemeen vond de heer Nobel: “Ik vertrek half april uit Aalsmeer en U gaat terug naar Japan. De terugkeer naar het land van de rijzende zon heeft mede te maken met de Japanse bloemsierkunst. Mrs. Inomata is daar een beroemdheid in haar geboorteland.

Kijk- en luisterfeest

Mr. Inomata hield zijn toespraak evenals de heer Nobel kort. Soms hoeft er ook niet zoveel gezegd te worden. Kunst moet voor zichzelf spreken, kunt is er om de fantasie van de kijker prikkelen. Dat lukt prima bij deze tentoonstelling, De verscheidenheid is groot en meerdere kunstwerken zijn van een imponerende schoonheid.

Er was ook een luisterfeest, violiste Merel Vercammen speelde in een fraai bloemengewaad om haar smalle lijfje een prachtige compositie van Bach. Zij zal in het museum het komende jaar – samen met andere musici vier concerten geven. Het eerste concert is op vrijdagavond 15 februari en dan speelt Merel werken van Bach samen met cellist Joachim Eijlander.

Wat de ambassadeur wel kwijt wilde was een graag gehoord compliment voor al degenen die het Museum tot een succes proberen te maken – Hij ziet het Flower Art Museum als Uniek! “Well let’s enjoy today!” Waarop het doorknippen van de linten volgde.

Verdrinken in schoonheid

Al direct bij binnenkomst werd het publiek verrast op prachtige Japanse bloemsierkunst. Vervolgens was er de verwondering van de modellen die staande op sokkels imposante gewaden droegen. Iedere jas heeft een ander verhalend patroon en de vlammende kleuren vloeien in elkaar over. Miekje Hoffscholte – één van de enthousiaste suppoosten die ook zorg draagt voor de inrichting van de museumwinkel – vertelde dat alle modellen vriendinnen zijn van het zusje van Constantijn. Gedurende de tentoonstelling worden de jassen op bustes getoond. Ontwerpster en maakster van de gewaden; Marijke van Welzem moet over een ongelooflijk geduld bezitten. Twee jassen per jaar gaan er door haar handen. Hier ist es! Neem hiervoor echt de tijd en laat je blik verdrinken in de schoonheid ervan.

Ook bij het werk van Pim Velthuizen zou je een stoel willen pakken om rustig naar zijn doorzichtige epoxie beelden te kijken. Het is een ontdekkingsreis door niemandsland. De zijden schilderijen van Zhou le Zeng werden openlijk bewonderd. “Hier kan ik mijn ogen niet van af houden.”

Shapes of Nature

De vijf grote installaties waarin de natuur een hoofdrol speelt zijn ontstaan vanuit historisch gegroeide klassieke Sogutsu Ikebana artiesten. Vijf artiesten die ieder hun eigen visie geven. Aan de muur het subtiele werk van Joyce van Dongen. Verlaat niet het Museum zonder gekeken te hebben in het Tropisme Lab!

Het Flower Art Museum verdient met ‘Shapes of Nature’ en ‘Colours of Winter’ internationale belangstelling. De ruimte voelt prettig aan en biedt zoveel schoonheid dat je er met gemak een paar uurtjes kunt door brengen. Het museum in de voormalige pompkelder aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) is iedere vrijdag open van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl