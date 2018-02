FloraHolland: Goede performance rond Valentijnsdag

Aalsmeer – Verbetering van de dagelijkse dienstverlening is één van de drie prioriteiten van bloemenveiling Royal FloraHolland. In dat kader zijn in de aanloop naar Valentijnsdag extra medewerkers, stapelwagens en fusten ingezet op de veilingen. En die aanpak heeft direct zijn vruchten afgeworpen.

De cijfers in het kort:

In week 6 en 7: bijna 14.000 bestellingen meer op tijd afgeleverd in de box van de klant dan in dezelfde weken vorig jaar.

96,6% van de transacties is binnen de afgesproken tijd geleverd. Een verbetering van 1,4% ten opzichte van vorig jaar.

In 2018 staat de score tot en met week 7 op 97,7%. Dat is een goede performance ten opzichte van de resultaten in 2017 waar de jaarscore op 92,1% eindigde.

Duidelijke verbetering

Yme Pasma, COO van Royal FloraHolland: “We hebben hard gewerkt om deze opgaande lijn te realiseren en zijn blij dat alle locaties tijdens de Valentijnsweken verbetering laten zien ten opzichte van vorig jaar. Het is onze ambitie elke dag voor beter te gaan en ook de volgende topdagen weer een prima performance te leveren.”

Bron: Royal FloraHolland