FloraFutura organiseert kick-off voor sierteelt

Aalsmeer – De nieuwe Vakvereniging FloraFutura voor de sierteeltsector organiseert op donderdag 29 maart een kick-off voor de nieuwe leden en sympathisanten. Speciale gastspreker is Arnold Hordijk, die de nieuwe organisatie op kritische en constructieve wijze de spiegel zal voorhouden.

Voorafgaand aan de bespiegeling van Hordijk worden de leden tijdens de kick-off door het bestuur bijgepraat over de inmiddels al bereikte resultaten en plannen van het platform. ”We hebben het overleg met bijvoorbeeld Royal FloraHolland gestart en daarover praten we de leden graag even bij. En we bespreken met onze leden de drie focuspunten voor dit jaar: digitalisering, versterken van de veilingklokken en vergroten van de efficiëncy in de keten”, aldus voorzitter Rémi van Adrichem.

Webmaster Frank Timmerman gaat in op de activiteiten van FloraFutura als interactief platform. Gastspreker Arnold Hordijk houdt vervolgens de bezoekers de spiegel voor en daarna is er discussie aan de hand van stellingen. Het officiële gedeelte begint op 29 maart om 15.30 uur en wordt om 16.30 afgerond met een wrap-off en borrel.

Voorafgaand aan de kick-off kunnen geïnteresseerden de Garden Fair op dezelfde locatie van Vireõ bezoeken, Hoofdweg 13, 1424 PC De Kwakel. Belangstellenden wordt verzocht hun komst te melden via info@florafutura.nl.