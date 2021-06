Fiqas Open terug op tenniskalender All Out

Aalsmeer – Na 1 jaar van afwezigheid vanwege de corona maatregelen is dit jaar weer het Fiqas Open terug op de tenniskalender bij All Out. Op het gezellige tennispark aan de Sportlaan 43a vindt dit toernooi plaats van 12 tot 18 juli. De voorrondes zijn in het weekend van 10 en 11 juli.

Het Fiqas Open staat bekend in Aalsmeer en omstreken als een gezellig goed georganiseerd toernooi voor alle sterktes. Alle categorieën in de DD, HD, GD en HE, DE zijn vertegenwoordigd, dus schroom niet en geef je op!

Na de gespeelde wedstrijden is het goed toeven op het gezellige terras waar onder het genot van een drankje en een hapje even uitgerust kan worden. Dit geldt overigens ook voor toeschouwers, want zij zijn ook van harte welkom op het sportpark!

Opgeven kan tot 30 juni via: toernooi.nl en allout.nl