FIQAS in halve finale na winst op Volendam

Aalsmeer – Wat was het spannend afgelopen donderdag 29 maart. In de bekercompetitie speelden de handballers van FIQAS Aalsmeer tegen Kras Volendam. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en gaven beiden honderd procent voor dit belangrijke duel. De wedstrijd was in De Bloemhof en thuis spelen geeft toch altijd iets meer energie. Echter, de rust gingen de teams in met 12-13, een puntje achterstand dus voor Aalsmeer.

Maar hiermee was voor FIQAS de toon niet gezet. De mannen van coach Brouwer waren gebrand om de Volendammers te verslaan. Op het puntje van de stoel voor de aanhangers van Aalsmeer, want wat een spektakel. Een heftige strijd die uiteindelijke door Aalsmeer gewonnen werd met 29-26.

De ontlading was groot, wat waren de spelers blij en begrijpelijk. Wekelijks wordt tot slot keihard getraind om bij de top te behoren. De halve bekerfinale is bereikt door Aalsmeer en de volgende tegenstander is Hellas Sports. Het andere duel in deze halve finale gaat tussen Bevo en OCI Lions. Super spannend!

Jac. Stammes toernooi

Vandaag, zaterdag 31 maart, wordt ook in De Bloemhof gestreden om hoge scores door jeugdteams tijdens het jaarlijkse Jac. Stammes toernoei. Een groot aantal jeugdteams uit heel Nederland gaat voor de hoogste eer en deze ‘strijd’ krijgt een vervolg op zondag 1 april. Een kijkje gaan nemen is zeker een aanrader.

Vanavond thuis tegen Bevo

De mannen van Heren 1 hebben maar kort dag om te genieten van de overwinning op Volendam, de volgende wedstrijd wacht alweer. Vandaag, zaterdag 31 maart, speelt Aalsmeer tegen Bevo. Deze thriller begint om 20.00 uur in De Bloemhof aan de Hornweg en natuurlijk is publiek welkom, graag zelfs!

Foto: www.kicksfotos.nl. De ontlading bij Aalsmeer na gewonnen te hebben van Volendam.