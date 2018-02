FIQAS met 2 of 3 teams in kwartfinale?

Aalsmeer – De handballers van FIQAS Aalsmeer hebben zich stevig genesteld in de landeljke bekerfinale. Niet één, maar liefst twee teams hebben zich geplaatst bij de laatste acht.

Het eerste team H1 was woensdagavond 21 februari op bezoek in Rolde. In dit Drentse dorp wachtte tegenstander Hollema/Unitas. In een volle sporthal zag het publiek FIQAS Aalsmeer ruim winnen. Van 7-25 na de eerste helft tot liefst een eindstand van 14-45.

Heren 3 van FIQAS had het een stuk zwaarder dezelfde avond. In De Bloemhof kwam de opleidingsploeg van OCI Lions 2 op bezoek. Het werd een superspannende ‘pot’ handbal, die zelfs een verlenging nodig had om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Na zeventig minuten was het Aalsmeer 3 dat de OCI Lions 2 uit de kwartfinale van de bekercompetitie wist te ‘kieperen’ en zelf nu dus wel bij de laatste acht zit. Eindstand 37-35. Na afloop klonk applaus en gejuich voor deze Aalsmeerse toppers. Wat een prestatie!

Thuis tegen Hurry Up

Twee ploegen van FIQAS Aalsmeer dus naar de kwartfinale, maar er is zelfs een kans dat dit er drie worden. Heren 2 wacht vanavond, donderdag 22 februari, in deze de beslissing. Aalsmeer heeft een sterke tegenstander, JMS-Hurry Up, maar een voordeel is dat de ploeg uit Zwartemeer ‘thuis’ op bezoek komt in De Bloemhof aan de Hornweg. De wedstrijd begint om 20.00 uur en natuurlijk hopen de handballers op een volle sporthal en ‘stevige’ aanmoediging. Het zou toch een stunt zijn, niet twee maar wel drie Aalsmeerse ploegen bij de beste acht van Nederland!

Foto: www.kicksfotos.nl. Spectaculaire winst FIQAS Heren 3 woensdagavond.