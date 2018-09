Finaleweekend NK Kanopolo Uithoorn

Uithoorn – In het zinderende ontknopingsweekend van het NK Kanopolo hebben twee teams van Michiel de Ruyter zich naar het podium weten te knokken. Zowel MDR 4 als het jeugdteam veroverde een knappe derde plek.

Zeker bij het vierde team van de Uithoornse club was het tot het laatste moment spannend. De strijd om het brons van de tweede klasse moest op zondagmiddag worden gestreden tegen de concurrent uit Enschede, en dat lukte met een nipte 2-1 zege. De jongste MDR-talenten vochten zich intussen ruim los van de nummer vier uit de jeugdklasse, zodat zelfs de verliezen van hun laatste twee wedstrijden geen effect meer hadden op hun plaatsing.

In de derde klasse kon MDR 5 geen medaille meer halen, maar de thuisclub haalde wel nog het onderste uit de kan en wist twee plekken omhoog te klimmen in het eindklassement. MDR 3 maakte in de eerste klasse indruk door als enige club een gelijkspel te halen tegen kampioen Odysseus, maar kwam desondanks niet meer in de buurt van de top drie. Het zonnige weekend werd vervolgens afgesloten met de promotie-degradatie-wedstrijd van MDR 2. Het hoofdklasseteam moest zich zien te bewijzen tegen Keistad uit Amersfoort en deed dat met volle overtuiging. Eindstand: 9-3.