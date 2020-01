Filmmiddag in de Historische Tuin

Aalsmeer – Tijdens de wintermaanden worden in de Historische Tuin enkele filmmiddagen georganiseerd vanuit Oud Aalsmeer in beeld. Er worden tijdens die bijeenkomsten enkele oude films gedraaid.

De eerste filmmiddag is gepland op zondag 26 januari in de veilingzaal van de Historische Tuin. Het onderwerp is bloemen- en plantenexporteurs.

De volgende films (of delen hiervan) zullen worden getoond:

Een bloeiend bedrijf: film van de VBA 1986

Van Maanen en Mantel film van Bloemenlust

Film export bedrijf van Baardse

Film export bedrijf van Movrie

Film export bedrijf De Gooijer

Film export bedrijf Zurel

De filmmiddag begint om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur, en duurt tot 16.00 uur. De entreeprijs is 7,50 euro en dit bedrag is inclusief een consumptie.

De volgende bijeenkomsten zijn op 15 maart en op 5 april.