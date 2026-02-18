Filmhuis Mijdrecht presenteert ‘Sorda’

Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis draait donderdag 19 februari om 20.00 uur de Spaanse film ‘Sorda’ (2025) van regisseur Eva Libertad. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

‘Sorda’ volgt Ángela, een dove vrouw die samen met haar horende man Héctor hun eerste kind krijgt. Zij leidt een vol en gelukkig leven en voelt zich sterk in haar identiteit. Maar wanneer haar dochter hoort en haar gebaren niet begrijpt, ontstaat er afstand. Héctor neemt steeds meer praktische en sociale taken op zich, waardoor Ángela zich buitengesloten en onzeker voelt in haar rol als moeder.

De film toont op een ingetogen en eerlijke manier hoe uitdagend het is om je plek te vinden tussen twee werelden: die van de horenden en die van de doven. Zonder te oordelen laat ‘Sorda’ zien hoe klein misverstanden kunnen uitgroeien tot grote emotionele barrières.

Gebruik van geluid

Bijzonder is het gebruik van geluid. Soms hoor je alles, soms valt het volledig weg. Zo kruipt de kijker in Ángela’s belevingswereld en voel je hoe het is om anders te zijn in een omgeving die niet altijd met je meebeweegt. ‘Sorda’ gaat niet alleen over doofheid, maar vooral over liefde, veerkracht en het verlangen naar echte verbinding.

Op de foto: ‘Sorda’, een warme film over moederschap en verbinding. Foto: aangeleverd.