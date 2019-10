Fietsverlichtingscontroles scholen Vinkeveen

Vinkeveen – De afgelopen 2 weken zijn fietsverlichtingscontroles gehouden in Vinkeveen bij het VeenLanden College en basisscholen Sint Jozefschool, de Pijlstaart en de Schakel. Voor schooltijd waren Jongerenwerkers en vrijwilligers van het Repair Café Vinkeveen (beiden onderdeel van Tympaan-de Baat) aanwezig om fietsen te controleren op verlichting en op een werkende fietsbel. Juist omdat goed werkende verlichting nu zo belangrijk is waren wijkagenten Raoul en John, geassisteerd door collega’s uit de post Mijdrecht, ook bij de controles aanwezig. Als de verlichting niet (goed) werkte of er geen bel was werd er dit keer geen bekeuring uitgedeeld, maar kregen de scholieren gratis een setje lampjes en een fietsbel. Die werden ook direct ter plaatse gemonteerd. De lampjes en fietsbellen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente De Ronde Venen.

De wijkagenten benadrukten dat vooral nu, in de donkere maanden, goede verlichting van levensbelang is. Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer en moeten goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. En dit geldt niet alleen voor scholieren, maar geldt voor elke fietser! Tijdens de 4 ochtenden zijn honderden fietsen gecontroleerd en er zijn 75 sets lampjes en 63 fietsbellen uitgedeeld.