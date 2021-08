Aalsmeer – Donderdag 19 augustus rond acht uur in de avond is langs het Bielzenpad een persoon te water geraakt. Een fietsster is door onbekende oorzaak naast het fietspad gekomen, is vervolgens naar beneden gerold en in de sloot beland.

Meerdere hulpdiensten waren opgeroepen. De vrouw is door de brandweer en de politie uit de sloot gehaald. Zij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Fotograaf: VTF