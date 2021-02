Fietspad op, af en weer op in Mensinglaan

Aalsmeer – “Wat is het idee geweest van de ontwerpers van de oversteek van de Burgemeester Kasteleinweg bij de 1e J.C. Mensinglaan omtrent veiligheid voor met name fietsers, zoals bijvoorbeeld schoolgaande kinderen”, zo vroeg Remco uit Aalsmeer zich af. “Kennelijk heeft iemand achter de tekentafel een zeer goede verklaring waarom fietsers vanaf het fietspad, naast de J.C. Mensinglaan, vlak voor de kruising met de Cyclamenstraat, de weg opgestuurd worden omdat het fietspad ineens ophoudt. Na 100 meter worden de fietsers vervolgens weer het fietspad op gedirigeerd. Waar het fietspad ophoudt is een border gemaakt, kennelijk belangrijker dan de veiligheid van de fietser. Als het fietspad ‘gewoon’ was doorgetrokken, was een betere veiligheid voor fietsers gecreëerd. Daarnaast kan alsnog een border gemaakt worden met mooie beplanting erin.”

Het oogt inderdaad vreemd, maar het betreft een tijdelijke situatie, zo laten de gemeente en Hovasz in een reactie weten: “Het stukje fietspad aan het begin van de J.C. Mensinglaan (bij de Hortensialaan) wordt binnenkort ook verwijderd, voor een ander project: Appartementen voor ouderen in en rond de Zuiderkerk. Op nu nog het fietspad komen parkeerplaatsen voor de (toekomstige) bewoners rond het voormalige kerkgebouw.”

Fietsers die vanaf de Hortensialaan de Mensinglaan indraaien gaan op dezelfde weg als de auto’s rijden (er komen wel fietsstroken) en gaan het fietspad net voor de kruising met de Burgemeester Kastelein (en na de border) op.