Fellowship in actie voor leuker en beter Aalsmeer

Aalsmeer – Een nog leuker en beter Aalsmeer en Kudelstaart voor alle inwoners. Met dat doel heeft een aantal Aalsmeerders de handen ineengeslagen. Mike van der Laarse, Anna-Maria Giannattasio, Wilbert Streng, Arjan Levarht, Ronald Stolwijk, Arnaud Brouwer en Henk van Leeuwen vormen samen de Fellowship Aalsmeer en werken momenteel diverse acties uit, samen met de gemeente.

Verbinden en samenbrengen

Wethouder Wilma Alink ondersteunt de groep van harte: “Wat de Fellowship doet, sluit perfect aan op de Maatschappelijke Agenda van Aalsmeer en de ruimte die wij willen geven voor inwonerparticipatie. Na een lange periode waarin corona alles op zijn kop heeft gezet, komt Aalsmeer nu weer op gang. De Fellowship heeft, net als ik, goede hoop dat na de zomer er weer volop activiteiten mogelijk zijn. Maar zo’n nieuwe start zal wennen zijn. Ik vind het heel mooi dat deze prominente Aalsmeerders en Kudelstaarters zich belangeloos inzetten om onze inwoners en verenigingen opnieuw te verbinden.”

De eerste actie van de Fellowship is het samenbrengen van de verenigingen in Aalsmeer en Kudelstaart. Waar liggen de mogelijkheden en kansen? De Fellowship gaat bijeenkomsten met deskundigen organiseren, maar ook om onderling kennis te delen. Want zo heeft Greenpark Handbal Aalsmeer bijvoorbeeld door moeten spelen tijdens corona. De club heeft ervaring opgedaan met (extreme) maatregelen om veilig sporten in tijden van een pandemie mogelijk te maken. Hoe mooi zou het zijn die ervaringen met andere verenigingen te delen en er samen van te leren. En ook verenigingen die zich bezighouden met muziek of andere soorten kunst en cultuur kunnen hun eigen creatieve ideeën en oplossingen delen met bijvoorbeeld sport- en ouderenverenigingen.

Denk mee en doe mee!

De Fellowship vraagt verenigingen, buurthuizen en andere groepen die werken met vrijwilligers of leden om te vertellen waar zij tegenaan lopen en welke ideeën zij graag willen delen. Ook is het al mogelijk voor vertegenwoordigers van verenigingen om zich op te geven voor een gezamenlijke bijeenkomst aan het begin van het nieuwe seizoen in oktober (in de avond). Dit kan door een e-mail te sturen naar: fellowship@aalsmeer.nl.

Volgende stap: Nieuwe inwoners

Behalve dat deze groep wil bijdragen aan het versterken van de verenigingen, heeft ze ook het initiatief genomen nieuwe inwoners een warm welkom te bieden. De Fellowship verwacht na de zomervakantie de acties hiervoor bekend te maken.

Kijk voor meer informatie over de Fellowship van Aalsmeer op: www.aalsmeer.nl/fellowship. Of vraag het Mike, Anna-Maria, Wilbert, Arjan, Ronald, Arnaud of Henk persoonlijk als u een van hen tegenkomt in Aalsmeer of Kudelstaart.