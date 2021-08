Felle brand in bedrijf aan Lakenblekerstraat

Aalsmeer – In de Lakenblekerstraat is in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 augustus een grote brand uitgebroken. De brand ontstond in een bedrijfspand waar rubberboten opgeslagen liggen.

In het gebouw zijn meerdere bedrijven gevestigd.De brandweer van Aalsmeer kreeg bij de korte, maar felle brand hulp van de collega’s uit Kennemerland. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor ook een aanliggend pand schade heeft.

De brand was even voor één uur ’s nachts was ontstaan. Rond half drie had de brandweer het vuur onder controle. De schade aan de opslag met zo’n 50 rubberboten is aanzienlijk. Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. Er volgt een nader onderzoek naar de oorzaak.

Foto: VTF