Feestelijke clubkampioenschappen GVM’79 in De Eendracht

Mijdrecht – In Sporthal De Eendracht was het zaterdag 21 maart een ochtend vol sportiviteit, spanning en plezier. Gymnastiekvereniging GVM’79 hield haar jaarlijkse clubkampioenschappen, waarbij een grote groep turnsters – zowel recreanten als selectieleden – hun kunsten toonden aan familie, vrienden en andere belangstellenden. Voor een deel van de meisjes was het de eerste keer dat zij aan een wedstrijd deelnamen, wat de spanning zichtbaar opvoerde.

Na een gezamenlijke warming-up op muziek trok iedereen richting het eerste onderdeel. De turnsters kregen vijf minuten om in te turnen, waarna zij om beurten hun oefeningen presenteerden aan jury en publiek. Al snel maakte de zenuwen plaats voor plezier, en was te zien hoe de spanning van de schouders gleed.

Wat bleef, was enthousiasme. Want winnen stond deze ochtend niet centraal: meedoen en laten zien wat je kunt wel. Daarom ging niemand met lege handen naar huis. Iedere turnster ontving na afloop een mooie medaille als herinnering aan deze geslaagde sportdag. Ter afsluiting werd een grote groepsfoto gemaakt, een passend slot van een vrolijke, sportieve ochtend.

Wie zelf kennis wil maken met turnen bij GVM’79 is van harte welkom. Aanmelden voor een proefles kan via de website van de vereniging.

Foto: aangeleverd.