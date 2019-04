Feestelijk concert 90-jarig Sursum Corda

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 13 april vierde muziekvereniging Sursum Corda haar 90-jarig jubileum in De Spil in Kudelstaatmet een concert. Voor deze gelegenheid was The Amstel Gospel Choir uitgenodigd. De goed gevulde zaal kon genieten van een gevarieerd programma met klassiekers uit diverse genres.

De avond werd geopend door Sursum Corda met ‘Noah’s Ark’ een mooi muziekstuk in vier aansluitende delen waarin het verhaal van de ark van Noach uitgebeeld wordt. Een grote rol was er bij dit stuk voor verteller en presentatrice Alma de Jong; zij is al jaren een vaste kracht bij de concerten van Sursum Corda.

Na de klassieker Hongaarse dansen volgde een prachtige solo ‘Romance’ van Kees van Oudenallen op altsax. Hij is het langst spelende lid van de vereniging. Daarna het mooie ‘America’, bekend uit de West Side Story, en toen vervolgde The Amstel Gospel Choir het concert. Het enthousiaste koor kwam goed uit de verf met swingende nummers en mooie ballads waarin de diverse solisten hun beste beentje voorzetten. Orkest en koor sloten voor de pauze af met ‘I will follow him’ bekend van de film Sister Act.

Na de pauze trapte Jong Sursum af met de klassieker voor jeugdorkesten ‘Easy Pop Suite’. Het jeugd- en opleidingsorkest heeft vanaf februari dit jaar een herstart gemaakt. Dit eerste optreden van het orkestje viel goed in de smaak bij het publiek, en er werd enthousiast gemusiceerd.

Daarna volgde een tweede optreden van The Amstel Gospel Choir met bekende klassiekers als ‘Ain’t no mountain’ en ‘Stand by me’. Zij sloten af met een prachtige uitvoering van ‘Lord you are good’ met een hoofdrol voor soliste Jenni. Sursum Corda vervolgde het concert met onder andere The Sound of Music waarin de zaal meezong met het bekende ‘Edelweiss’. Speciale vermelding ook voor ‘Benny Goodman Goodies’ een swingende uitvoering van Sursum Corda. Orkest en koor sloten het feestelijke concert gezamenlijk af met ‘Somebody to love’ bekend van Queen.

Kortom, er viel veel te genieten tijdens dit feestelijke jubileumconcert van Sursum Corda. Terecht was het lange en luide applaus na afloop!

Foto: Ineke van Krogten