Feest voor Krishna gevierd￼

Uithoorn – Voor de Indiase gemeenschap in Uithoorn en omgeving was het zaterdag een bijzondere dag, want zij vierden Janmashtami, de geboortedag van Krishna. Het feest in Oasis begon met het kapotslaan van opgehangen aarden potjes gevuld met snoep door geblinddoekte kinderen. Dat deden ze omdat Krishna als kind yoghurt en boter stal, legde een van de organisatoren Shagun uit. Binnen was nog een verhaal over Krishna uitgebeeld over een slang die de rivier vergiftigde en hoe Krishna het demonische beest overwon. Het feest bestond uit veel rituelen en symboliek. Wie wilde kon een geel symbool op het voorhoofd gestempeld krijgen van sandelhout. “Dit is het centrale punt van ons lichaam”, legt een jonge bezoekster uit. “Sandelhout is kostbaar en het kalmeert.” Een koor van mannen en vrouwen zong traditionele liederen, zoals het bekende Hare Krishna. Daarna bewoog een priester onder gezang een schaal met brandende kaars over het offer voor Krishna en blies hij op een schelp met water, wat allemaal een diepere religieuze betekenis had. Het offer bestond uit 56 vegetarische gerechten, zonder ui en knoflook.

Eerste keer

Voor een vijftienjarige jongen was dit de eerste keer dat hij zo’n groot feest meemaakte. “We vieren het meestal thuis of in de tempel, maar nooit met zoveel mensen bij elkaar.” Er waren zo’n honderdtwintig gasten, maar het feest ging nog lang door en er kwamen steeds nieuwe bezoekers bij. De meeste aanwezigen kenden elkaar en vonden het een fijn weerzien. De dames droegen elegante, kleurrijke jurken van fijne stof met veel goudversiersels en sari’s. De meeste mannen hadden een lange tuniek aan. De kinderen hielden een modeshow waarin ze hun mooiste outfits lieten zien. Voor Indiase gelovigen is dans belangrijk, dus worden de traditionele danspasjes met de handbewegingen al vroeg aangeleerd, wat zorgde voor een aandoenlijk optreden met trotse ouders. Ook de Indiase ambassadeur kwam