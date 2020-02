Feest van Ome Jan: “Goed en gezellig feestje”

Aalsmeer – Binnen een week waren in december alle kaarten voor het eerste ‘Feest van Ome Jan’ uitverkocht. De gelukkigen die een entreebewijs hadden weten te bemachtigen voor dit nieuwe evenement, moesten nog wel zo’n anderhalve maand wachten tot zij de dansvloer van Studio’s Aalsmeer mochten betreden. Afgelopen vrijdag 7 februari opende ‘Ome Jan’ dan ‘eindelijk’ zijn deuren en mocht liefst 1.150 bezoekers verwelkomen.

De feestgangers werden getrakteerd op optredens van Yves Berendse, Sven Versteeg en het Meezing Team, maar vooral gingen de handen op elkaar voor Lange Frans, Samantha Steenwijk en Tino Martin. Eén van de organisatoren Mike van der Laarse kijkt terug op een geslaagde avond. “Het was echt een goed en gezellig feestje en zeker voor herhaling vatbaar. We zijn zelfs al bezig met een nieuw feestje, waarschijnlijk al dit najaar.”

Natuurlijk gaat er nog een evaluatie plaatsvinden over dit eerste ‘Feest van Ome Jan’. “Hier en daar valt er nog wel wat te verbeteren. We hebben al diverse positieve en opbouwende tips gekregen.” Voor nu geniet de organisatie nog even na van het feest én van de vele complimenten die ze in ontvangst mocht nemen.

Bij het volgende ‘Feest van Ome Jan’ ook op de dansvloer staan? “Hou de social media van het ‘Feest van Ome Jan’ in gaten”, tipt Mike van der Laarse tot slot.

Foto’s: www.kicksfotos.nl