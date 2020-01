‘Arrow’ gedoopt bij Koninklijke De Vries

Aalsmeer – Op 10 januari vierden medewerkers van Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer in aanwezigheid van de eigenaar en zijn gezelschap de doop van het jacht ‘Arrow’. Bij het vallen van de avond had ‘Arrow’ nog een verrassing voor haar publiek; ingenieuze verlichting benadrukte haar vloeiende lijnen, baanbrekende architectuur en messcherpe boeg.

Henk de Vries III, CEO Koninklijke De Vries Scheepsbouw, bedankte de eigenaar voor het inzetten van een nieuwe trend, de bouw van een 75 meter jacht in een markt die tot nu toe voornamelijk bestaat uit jachten rond de 60 of 90 meter.

Nadat de champagnefles uiteenspatte tegen de boeg, vertelde de eigenaar nooit eerder een boot gehad te hebben. Wel heeft hij vele superjachten gezien, maar niet een zo mooi als ‘Arrow’. Hij roemde de samenwerking met Koninklijke De Vries Scheepsbouw, maar ook die van de bouwers onderling met dit prachtige resultaat.

Hij weet het zeker: “De beste auto’s ter wereld zijn Rolls-Royces, het beste jacht ter wereld is absoluut een Feadship!”