Favorieten zegevieren bij Blooming Beach

Aalsmeer – Ze kwamen, zagen en overwonnen. Topfavorieten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij Blooming Beach Aalsmeer – een beachvolleybaltoernooi uit de reeks in het kader van de World Tour 2018 – gedaan waarvoor ze kwamen. En dat is het toernoo​​​​​​​​i winnen. Het team, dat vorige week nog excelleerde in een sterk bezet World Tour-toernooi in Doha, was in de finale van Blooming Beach Aalsmeer te sterk voor het duo Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter: 21-15, 21-19.

“Natuurlijk wilden we het toernooi winnen, maar we hadden ons voor dit evenement meerdere doelen gesteld. We hadden wat tactische, technische en mentale doelen gesteld en die hebben we gehaald”, zei Meeuwsen na afloop. “En het is gewoon leuk om hier te spelen, voor eigen publiek en in eigen land. Het gebeurt al niet zo vaak dat we in Nederland zijn”, vulde Brouwer zijn partner aan. Meeuwsen: “Komt bij dat elk toernooi in The Beach altijd een belevenis is. Volle bak vandaag, er zit hier meer publiek dan vorige week in Doha en het sfeertje is ongekend hier. En als je ziet hoe het is aangekleed, super toch.”

Komende zomer zijn Brouwer en Meeuwsen overigens nog in Nederland te zien, als in vier verschillende steden in het land het EK beachvolleybal wordt gespeeld. De overwinning in Aalsmeer past mooi in de voorbereiding richting dat Europees kampioenschap. “We hebben dit seizoen een aantal piekmomenten ingebouwd, waarvan Florida (eind januari, begin februari) de eerste was. Daar werden we vijfde, dus dat mislukte. De laatste twee weken zitten we echter goed op schema op weg naar het EK als piekmoment.”

Oranje podium

Dirk Boehlé en Steven van de Velde hielden het podium volledig oranje door in de zogenaamde ‘kleine finale’ in twee sets (17-21, 19-21) te winnen van de broers Ben en Sam O’Dea uit Nieuw-Zeeland. “Dit is wel even wennen”, reageerde Ben O’Dea, die met zijn broer debuteerde op een indoortoernooi. Wij hebben tot dusver alleen nog maar op het strand gespeeld, maar ik moet zeggen dat dit wel een heel speciale ervaring geeft. Ook vanwege de sfeervolle entourage hier overigens.” In sportief opzicht waren de Nieuw-Zeelanders ondanks het missen van het podium wel tevreden. Sam O’Dea: “Vanwege een blessure hebben we dit jaar nog niet veel samengespeeld. We zijn ons nu eigenlijk een beetje aan het opwarmen voor de Commonwealth Games. Over het algemeen ging het wel lekker hier, op de laatste wedstrijd na dan.”

Koningin

Het bleef bij Blooming Beach Aalsmeer niet beperkt tot het huldigen van de medaille-winnaars. Eerder in de middag streden beachvolleybalsters Joy Stubbe, Madelein Meppelink, Laura Bloem en Jolien Sinnema voor de prestigieuze titel Queen of the Beach, waarbij uiteindelijk Madelein Meppelink zich in een vorstelijke cape tot ‘koningin’ liet kronen.

Uitslagen Blooming Beach Aalsmeer, World Tour 2017/2018

1. Alexander Brouwer / Robert Meeuwsen (NED)

2. Christiaan Varenhorst / Jasper Bouter (NED)

3. Dirk Boehlé / Steven van de Velde (NED)

4. Ben O’Dea / Sam O’Dea (NZL)

Foto: www.kicksfotos.nl. Een geheel Nederlands podium tijdens Blooming Beach Aalsmeer. De prijzen werden uitgereikt door loco-burgemeester Robbert-Jan van Duijn.