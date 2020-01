Favo Cinema en Boogie Woogie in Oude Veiling

Aalsmeer – Voor wie graag een ‘filmpje pakt’ is er op zaterdagavond 11 januari Favo Cinema in De Oude Veiling. Favo Cinema nodigt in samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer bekende Aalsmeerders uit om hun favoriete films te delen met een belangstellend publiek. Deze keer laat notaris Geert Labordus zich interviewen en deelt hij zijn favoriete film in De Oude Veiling in de Marktstraat. Aanvang is 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur. Toegang: uw/jouw gift.

Martijn Schok Band

En op zondag 12 januari presenteren Bob & Gon de Martijn Schok Boogie & Blues band met zangeres Greta Holtrop in De Oude Veiling in de Marktstraat. Martijn Schok is één van ‘s werelds vooraanstaande vertolkers van Boogie Woogie en Pianoblues. Hij heeft de beschikking over één van de meest swingende bands binnen de internationale jazz, boogie en blues scene: Rinus Groeneveld (tenorsaxofoon), Maarten Kruijswijk (drums) en Hans Ruigrok (bas). Met haar zangkwaliteit en schitterende podiumuitstraling vormt zangeres Greta Holtop de perfecte vocale aanvulling op het swingende pianospel van Martijn Schok.

De concertmiddag op 12 januari begint om 15.30 uur, zaal open vanaf 14.45 uur. De toegang bedraagt 21,50 euro per persoon. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij Slijterij Wittebol aan de Ophelialaan 116.