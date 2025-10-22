Fantasie en aaibaarheid bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – In de galerie van KunstRondeVenen, De Lindeboom 7 in Mijdrecht, is tot en met zaterdag 25 oktober een expositie ingericht met beeldhouwwerk en tekeningen van Gerarda Demarteau en schilderijen en aquarellen van Carla van der Kooi. De expositie is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Voor beeldend kunstenaar Gerarda Demarteau begint elk werk met een blok ruwe steen, serpentijn, speksteen of een massief stuk albast. Zij werkt vanuit de steen die in eerste instantie wordt aangeraakt, gevoeld, op zoek naar de verborgen lijnen. De aaibaarheid is de leidraad voor het ontstaan van elke sculptuur. Ronde vormen zijn geen toeval, maar een bewuste keuze. Ze staan voor zachtheid, bescherming, leven en harmonie. De toeschouwer wordt uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar zich letterlijk en figuurlijk te laten raken. De keuze om alleen te werken met beitel, vijl en schuurpapier is een bewuste keuze. Geen motoren, geen mechanische zagen of polijstmachines; alles wordt gevormd met handgereedschap. De beitel zorgt voor de eerste afbakening, het verwijderen van overtollig materiaal, het grof aanbrengen van een curve in de massa. De vijl volgt, wijzigt kleine oneffenheden en accentueert de vloeiende lijnen. Schuurpapier vormt het laatste onderdeel van het proces: laag voor laag verdwijnt de ruwheid, totdat het oppervlak zijdezacht aanvoelt. Dit proces is traag, geduldig en bijna meditatief. Het uiteindelijke resultaat is onlosmakelijk verweven met de tijd en aandacht die eraan is besteed.

Wie de galerie binnenstapt, maakt ook kennis met de kleurrijke, fantasierijke wereld van beeldend kunstenaar Carla van der Kooi. Onder het motto ‘Waar de werkelijkheid stopt, begint mijn verbeelding’, toont zij nieuw werk, waarin werkelijkheid en fantasie moeiteloos in elkaar overvloeien. De natuur vormt haar grootste inspiratiebron niet om letterlijk weer te geven, maar om haar vormen, kleuren en energie te vertalen naar iets geheel nieuws. Zo ontstaan haar eigen-zinnige vertelsels en groeisels. Ze werkt vooral met aquarel, vaak in combinatie met andere materialen voor extra gelaagdheid en textuur. Daarnaast schildert zij op doek met acrylverf. Kleur en speelsheid staan steeds centraal.

Voor meer informatie over de kunstenaarsvereniging en haar leden verwijzen we naar www.kunstrondevenen.nl en de Facebook-pagina van KunstRondeVenen.

Op de foto’s: Kunst van Gerarda Demarteau (beeldhouwerk) en van Carla van der Kooi (aquarel). Foto’s: aangeleverd.