Famke en Sijmen nieuwe clubkampioenen VZOD

Kudelstaart – Bij de clubkampioenschappen van de Kudelstaartse schaatsvereniging VZOD is Famke Gerritsen er voor het tweede achtereenvolgende seizoen in geslaagd om bij de dames het clubkampioenschap te behalen. Bij de heren ging de titel naar Sijmen Egberts. Het was voor de tweede keer, nadat hij ook in 2018 kampioen was geworden. Hij nam de titel over van zijn broer Mees, die het afgelopen jaar winnaar was.

Stilte voor de storm

Terwijl in het land voor zondag code oranje werd gegeven vanwege de naderende storm Ciara zijn de zaterdagavond ervóór de omstandigheden op de ijsbaan ideaal voor de clubkampioenschappen. In het oog van de storm is het vrijwel windstil, prima weer voor goede prestaties. Voorafgaande aan de wedstrijden speelde Dweilorkest ‘Omdat-het-kan’ uit Nieuw Vennep oer-Hollandse meezingers en zit de stemming er vanaf het begin in. Zeker als de plaatselijke supermarkt de deelnemers en supporters trakteert op oliebollen.

Persoonlijke records

Als eerste gaan de jongste jeugdleden van start. Zij rijden twee keer een 100 meter. Een prachtig gezicht om te zien hoe deze kinderen, luid aangemoedigd door familieleden, met verbeten gezichten naar de finish snellen. Zij zullen in de toekomst nog veel persoonlijke records rijden. Bij de meisjes pupillen E&F gaat de titel naar Hille de Graaf, terwijl bij de jongens Mark van Huuksloot de eerste plaats behaalt. Bij de pupillen C&D zijn Jet Snoek en Syb Maarse de snelsten. Jente Koops en Jesse den Otter mochten bij de pupillen A&B op de hoogste plaats op het podium staan. De C-junioren Fenna de Graaf en Lucas van der Hoorn maken deel uit van de intensieve trainingsgroep en zijn twee tot drie keer in de week op de ijsbaan te vinden. Deze inspanningen leveren prima tijden op, waarbij zij ver vóór hun leeftijdgenoten eindigen.

Veruit de snelste tijden worden gereden door junior B Sijmen Egberts. Deze talentvolle schaatser rijdt de 500 meter in 39.00 en raffelt de 1500 meter af in 2.00.36. Junior A Famke Gerritsen rijdt op beide afstanden de snelste tijden en wordt logisch clubkampioen. Naast deze toppers rijden vele leden hun eigen wedstrijd, vaak resulterend in een persoonlijk record.

Het grote aantal deelnemers zorgt er voor dat de wedstrijdavond volledig is gevuld en er geen tijd meer is voor een afsluitende marathon. Schaatsvereniging VZOD kan terugkijken op een zeer succesvolle avond. Kijk voor meer info en de volledige uitslagen op www.stgvzod.nl.