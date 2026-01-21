Training F35’s Koninklijke Luchtmacht vanaf Schiphol

Schiphol – Op dinsdag 27 en woensdag 28 januari traint de Koninklijke Luchtmacht met vier F-35-gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig vanaf Schiphol. Tijdens deze training oefent de luchtmacht hoe militaire vliegbewegingen veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd vanaf een civiele luchthaven. Voor Defensie, Schiphol, partners en de samenleving is het belangrijk om voorbereid te zijn op een mogelijke crisis of conflict zodat vitale processen kunnen blijven functioneren, ook wanneer omstandigheden veranderen. De oefening heeft een tijdelijk karakter, er is geen sprake van een permanente inzet van militaire vliegtuigen op Schiphol.

Schiphol is al meer dan honderd jaar een thuishaven die Nederland verbindt met de wereld. Omdat Schiphol een belangrijke rol speelt in de bereikbaarheid van Nederland, is het van belang dat deze infrastructuur sterk en weerbaar blijft, ook in mogelijke tijden van crisis en conflict. Daarom werkt Schiphol samen met de Koninklijke Luchtmacht aan een omgeving die voorbereid is op verschillende scenario’s, zonder hierbij concessies te doen aan veiligheid of kwaliteit. De training is zorgvuldig gepland en geïntegreerd in de dagelijkse operatie van de luchthaven, zodat het reguliere vliegverkeer gewoon door kan gaan. Voor Defensie is het essentieel dat militaire vliegtuigen niet uitsluitend afhankelijk zijn van vaste militaire vliegbases. Door ook vanaf andere locaties zoals Schiphol te kunnen opereren, blijft de luchtmacht inzetbaar wanneer de situatie daarom vraagt. Naast de F-35’s neemt er één transport- en tankvliegtuig van de Multinational MRTT Unit (MMU) deel aan de oefening. Deze eenheid zorgt binnen NAVO-verband voor luchttransport en het bijtanken van vliegtuigen in de lucht. De oefening bestaat uit meerdere geplande vertrek- en aankomstmomenten. Deze vinden overdag plaats op 27 en 28 januari. Na vertrek vliegen de toestellen door naar reguliere oefengebieden van Defensie.

Effecten omgeving

De oefening vindt plaats in nauwe afstemming tussen Defensie en Schiphol, in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Zowel de omliggende gemeenten als betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen zijn vooraf geïnformeerd. De oefening is zorgvuldig voorbereid en wordt gecontroleerd uitgevoerd. In de omgeving kan het geluid van de vliegbewegingen merkbaar zijn, maar dit betreft een tijdelijk effect dat uitsluitend plaatsvindt binnen het kader van de oefening. Veiligheid en zorgvuldigheid voor de omgeving staan voorop.

“We blijven bouwen aan een sterk, verbindend en toekomstbestendig Nederland. Door samen te oefenen met de Koninklijke Luchtmacht versterken we ons gezamenlijke vermogen om onder uiteenlopende omstandigheden veilig en betrouwbaar te blijven opereren”, aldus Defensie