Exposities in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Het menselijk lichaam heeft zich vanuit de naakte aap ontwikkeld tot de huidige verpakte mens. Wat is belangrijker? De fysieke uitstraling of het merkenkleed waarmee we omhuld worden. Jong is fris en onbevangen. Maar waar gaat de ouderdom naar toe? Is dat verschrompeld en lelijk of is er meer? Met het werk van vijf kunstenaars wordt geprobeerd een antwoord te vinden tijdens de nieuwe tentoonstelling ‘De mens, de naakte waarheid’ in het Oude Raadhuis.

Schilderijen, beelden en foto’s

Exposanten zijn Sam Drukker (schilderijen), Henk Spreeuwenberg (beelden), Heidi Wallheimer (schilderijen en foto’s), Paul Citroen (foto’s en tekeningen) en Gerard Fieret (foto’s). De opening van de tentoonstelling is volgende week zaterdag 1 februari om 16.00 uur in aanwezigheid van enkele van de exposerende kunstenaars in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. Iedereen is welkom! De tentoonstelling is te zien van 30 januari tot en met 15 maart, iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Laatste weekend ‘Aan Tafel’

Nog tot en met dit weekend kan genoten worden van de expositie ‘Aan Tafel’ met deelname van de Aalsmeerse kunstenaars Karin Borgman en Annelie Klein Sprokkelhorst. Mede-exposanten zijn Jeroen Luijt en Juane Xue. Een aarader! Een kijkje gaan nemen kan vrijdag (vandaag), zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang tot het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is gratis.