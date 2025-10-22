Expositie Ria Wester in Croonstadt

Mijdrecht – Vanaf 28 oktober tot en met 6 januari exposeert Ria Wester in het Gezondheidscentrum Croonstadt aan de Croonstadtlaan 1-3 in Mijdrecht. De toegang is gratis.

Ria is ruim 20 jaar een actief lid van Atelier de Kromme Mijdrecht. Een aantal jaar geleden volgde zij een opleiding tekenen en schilderen bij de nieuwe academie Crejat in Alkmaar, gevolgd door lessen kunst en vormgeving en een academisch jaar. De schilderijen zijn bij voorkeur met intense, levendige kleuren geschilderd. Zij werkt graag met pastel of oliepastel op papier, maar het liefst met acrylverf op doek. Ria laat zich inspireren door foto’s van mensen.

Meer informatie: www.ria@kunstgaleria.nl.

Op de foto: Werk van Ria Wester. Foto: aangeleverd.