Expositie leidt tot vernoeming arrangeur A.P. Csizik uit Aalsmeer

Aalsmeer – Het pleidooi om A.P. Csizik, in de vorige eeuw een toonaangevende arrangeur in Aalsmeer, te vernoemen is goed ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. Dat bleek vorige week tijdens het werkbezoek van burgemeester Gido Oude Kotte aan het Flower Art Museum tegenover de watertoren. Aanleiding was de tentoonstelling ‘Zeg het met bloemen, een impressie van de Csizik-collectie’. Hierin wordt een unieke verzameling historische affiches van bloemententoonstellingen en -promotie getoond.

Grote betekenis

Burgemeester Oude Kotte nam symbolisch alvast het naambordje ‘A.P. Csizikplantsoen – Aalsmeers bloemenarrangeur van 1928 tot 1971’ in ontvangst. “Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling hebben we als Flower Art Museum een beeld gekregen van de enorm belangrijke rol die ir. A.P. Csizik speelde bij de ontwikkeling van de Aalsmeerse én internationale sierteelt. Daardoor ontstond het idee om hem voor te dragen voor een vernoeming. Ons initiatief is ondersteund door de Stichting Oud Aalsmeer, de Historische Tuin Aalsmeer en door de plaatselijke afdeling van de KMTP”, licht adjunct-directeur Constantijn Hoffscholte van het museum toe.

Eigen verhaal

“Csizik was onder meer hoofdarrangeur van Aalsmeerse bloemen- en plantententoonstellingen, leverde een grote bijdrage aan Nederlandse inzendingen bij internationale tentoonstellingen en maakte zich verdienstelijk als publicist en botanicus”, aldus bestuurslid Mariska de Graaf. Zij catalogiseerde samen met Hermen de Graaf de 170 affiches, waarvan nu vijftig topexemplaren te zien zijn. De collectie is aan het Flower Art Museum geschonken door Bloemenbureau Holland. “De kleurrijke affiches waren in de vorige eeuw heel bijzonder om bloemen en planten te promoten. En elke affiche heeft een eigen verhaal”, weet Hermen de Graaf. Samen met Mariska gaf hij drie goedbezochte presentaties over de collectie. Als het weer mogelijk is worden nog meer presentaties ingepland.

Tentoonstelling verlengd

Door de lockdown is het Flower Art Museum voorlopig gesloten. Naar verwachting mogen de deuren vanaf 20 januari weer open. De tentoonstelling met de Csizik-collectie wordt verlengd en is dan nog tot en met 31 januari te bezoeken. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Op afstand geflankeerd door (van links naar rechts) Constantijn Hoffscholte, Leo Bertoen (Historische Tuin), Mariska en Hermen de Graaf, Wim van Vliet (KMTP) en Dirk Jongkind (Oud Aalsmeer) toont burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer het naambordje ‘A.P. Csizikplantsoen’.