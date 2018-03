Tweede expositie over bloemen in Sous-Terre

Aalsmeer – In de zomer van 2018 maakt Galerie Sous-Terre in Aalsmeer plaats voor het Flower Art Museum. In de aanloop daar naartoe organiseert de galerie als voorproefje een tweetal exposities met kunstenaars die in hun werk worden geïnspireerd door bloemen en planten. Bezoekers van de eerste expositie reageerden enthousiast. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is een term die bij velen opkomt.

Ook de komende expositie bevat werk van een groot aantal kunstenaars die hun sporen in de kunstwereld als ‘bloemenkunstenaar’ hebben verdiend. Tezamen bieden zij een veelkleurig en uiteenlopend palet aan beeldende kunst. Van klassieke stillevens tot modern werk, van uitdagende fotografie tot symbolisch design. Welkom in de wereld van bloemen en planten.

Schilderijen en foto’s

Tijdens de nieuwe expositie kan kennis gemaakt worden met schilderijen en foto’s van Jos Aanraad, Margot Bévort, Lily van Bienen, Fransje Steins Bisschop, Wilfried van den Boorn, Ton Cabret, Martin Copier, Pierre van Hemert, Peter Heij, Xiaoling Huang, Nol Reuser, Tom Senders, Zhou le Sheng en Hedwig Smulders.

Sculpturen

Verder worden sculpturen tentoongesteld van Renate Berk, Wim van Grinsven, Diana Harteveld, Xiaoling Huang, Jantine Kroeze, Mari Meszaros, Monique Swinkels en Ghislaine van Tongeren.

Sieraden

Tenslotte worden schitterende sieraden getoond van Ann Blommaart, Hajnalka Fazekas, Diana Harteveld, Marleen Hengeveld, Els Hoekstra, Maja Houtman, Alexander van den Hoven, Corinne van Kamp, Etoile Maastricht, Marc de Regt, Monique Swinkels, Ingebourg Sturre en Joost Vlemmix.

Galerie Sous-Terre nodigt belangstellenden van harte uit om de opening van de expositie aanstaande zaterdag 31 maart om 15.00 uur bij te komen wonen. Als u op deze datum verhinderd bent, de expositie is tot en met 20 mei te iedere zaterdag en zondag te bezichtigen tussen 13.00 en 17.00 uur in de galerie in de pompkelder tegenover de watertoren. Op eerste Paasdag is Sous-Terre gesloten.