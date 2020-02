Expositie architectuur in Raadhuis verlengd

Aalsmeer – De expositie van dr. ir. Jack Breen in het Aalsmeerse Raadhuis over architectuur in Aalsmeer wordt verlengd tot 9 maart. De geboren Aalsmeerder en voormalig universitair hoofddocent maakte de tentoonstelling over de architectuur van Aalsmeerse woonhuizen voor zijn promotie aan de TU Delft. De expositie is op voorspraak van de gemeenteraad ‘geadopteerd’ door de gemeente.

Wat maakt een gebouw tot architectuur? Met die vraag begon Breen aan zijn proefschrift Patterns & Variations. Het boek is een zoektocht geworden naar architectonische schoonheid op basis van tien Aalsmeerse (tuinders)woningen. De maquettes, foto’s en tekeningen van deze woningen zijn sinds de heropening van het Raadhuis op werkdagen te bewonderen in de trouwzaal.

Uniek stukje cultuur

Aanvankelijk zou de expositie tot 20 februari in het raadhuis te zien zijn, maar wethouder Wilma Alink van Kunst en Cultuur heeft besloten deze te verlengen. “De tentoonstelling laat een bijzonder deel van de historie van onze gemeente zien en verdient het om langer in het Raadhuis te staan. Op deze manier willen we alle inwoners de gelegenheid bieden om dit unieke stuk kunst en cultuur van Aalsmeer zelf te komen bezichtigen.”

Lezing

Op 9 maart wordt de expositie om 19.45 uur afgesloten met een lezing door Jack Breen in de Raadskelder. Belangstellenden kunnen zich tot en met 4 maart aanmelden voor deze lezing door een mail te sturen naar m.boerhof@amstelveen.nl.