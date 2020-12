Esmee wint Corona Penalty Bokaal bij RKDES

Kudelstaart – Na vele onderlinge wedstrijden tegen andere jongens en meisjes teams van RKDES was het zaterdag 28 november tijd voor de Corona Penalty Bokaal 2020 voor de meisjes van de MO10-1 MO10-2 en MO9-1. De zaterdag begon met het indelen van de teams voor de onderlinge zes keer zes wedstrijden door de trainers en leiders. Met vier teams werd er gevoetbald tot dat Sinterklaas en enkele Pieten de orde kwamen verstoren. De wedstrijden werden snel afgebroken om pepernoten te verzamelen.

Toen de rust weergekeerd was, werd er gestart met de Corona Penalty Bokaal. De voorronde bestond uit twee sessies van drie penalty’s op verschillende keepers. De keepers die in de eerste ronde op doel stonden waren Yara, Fenna en Nève. Tussen de twee voorronde sessies speelden de meiden nogmaals een korte wedstrijd. Bij het starten van de tweede ronde was het wel tot de meiden doorgedrongen dat alle penalty’s er in moesten om een kans te maken op een finale plaats. De keepers in de tweede ronde waren Benthe, Sam en Roos.

Gouden medaille en bokaal voor Esmee.

Uiteindelijk stonden er vier meiden in de finale Bianka, Esmee, Charlotte en Fenna. Helaas viel Fenna als eerste af en ging de strijd verder. Charlotte pakte vervolgens de bronzen medaille. Daarna werd het een spannende finale. Na vijf penalty’s was er nog geen winnaar en moesten de meiden verplicht de penalty’s met het mindere been nemen. De eerste keer gingen de penalty’s er nog in, maar toen Bianka’s volgende penalty gestopt werd door Benthe, zag Esmee haar kans schoon en schoot haar penalty er wel in. Esmee werd hierdoor de Corona Penalty Bokaal winnaar en kreeg een gouden medaille. Bianka, die een hele goede tweede was, kreeg een verdiende zilveren medaille. Na de finale werden nog diverse foto’s genomen en gingen de meiden moe maar voldaan weer naar huis.