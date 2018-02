Esmee en Ruben winnen Lenie v/d Meer bokaal

Aalsmeer – Afgelopen zondag 18 februari werd in De Waterlelie de zwemwedstrijd om de Lenie van der Meer bokaal gehouden. Lenie van der Meer was de drijvende kracht achter de Stichting Meer Armslag, die minder-valide zwemmers de kans geeft om zich optimaal te ontwikkelen.

In mei 2013 is Lenie overleden en om de gedachte aan haar levend te houden wordt jaarlijks de wedstrijd om de Lenie van der Meer bokaal georganiseerd. Een geïntegreerde zwemwedstrijd waar zwemmers met en zonder beperking samen de strijd aangaan. Zondag was alweer de vijfde editie en het was (weer) prachtig en heel spannend. Er zijn bijzonder snelle tijden gezwommen.

Hartverwarmend tijdens deze wedstrijd, die wordt georganiseerd door de Stichting Meer Armslag in samenwerking met zwemvereniging Oceanus, is het onderlinge enthousiasme. Natuurlijk is er concurrentie, maar bovenal bewondering voor elkaar en voor ieders kunnen. De winnaars van de wedstrijd zijn uiteindelijk Esmee Anne De Meulmeester en Ruben van Vierze geworden. En begrijpelijk, echte toppers!

Foto: www.kicksfotosnl.