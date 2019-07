Ernstig gewonde bij ongeval N201

Langs de N201, op de grens tussen Amstelveen en Uithoorn, is vanmorgen rond 6.45uur een auto in de sloot beland.

De bestelbus met aanhanger is door onbekende oorzaak in de bocht rechtdoor gegaan.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plaats van het ongeval. Een inzittende is gewond geraakt en met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De n201 is richting Uithoorn afgesloten tussen Aalsmeer en Uithoorn voor hulpverlening en het onderzoek van de politie.

