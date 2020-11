Ergernis over parkeer- en rijgedrag op Uiterweg

Aalsmeer – Beste buurtgenoten en bezoekers van de Uiterweg: Namens uw (mede)bewoners willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen. Velen ergeren zich aan het gedrag van automobilisten op de buurt. Ten eerste gaat het hierbij om hard rijden. De goeden niet te na gesproken, maar er zijn er heel wat bestuurders die 70 als het nieuwe 50 zien en daarmee 80 of 90 kilometer per uur als acceptabel. Zinloos, asociaal en behoorlijk gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

Verder ervaren veel voetgangers (ja, die zijn er ook) op het voetpad geparkeerde auto’s als hinderlijk. Als voetganger moet je de weg op om er langs te komen en dat is geen sinecure gelet op de eerder genoemde snelheden. Als je jong en fit bent lukt dat nog wel. Echter voor anderen, oud en minder snel, met rollator of scootmobiel, met kinderwagen en/of in gezelschap van een kind op een fietsje, wordt het een heel ander verhaal. Voor hen krijgen dit soort passages een kamikazeachtige dimensie. Aangezien op het voetpad parkeren verder geen enkel doel dient, elkaar tegemoetkomende auto’s moeten toch wachten, kunt u er net zo goed mee stoppen. Daarbij dan meteen het verzoek om dit ook aan uw bezoekers door te geven. Ook aan bouwvakkers met busjes.

Tenslotte. Veel bestuurders verdragen de aanblik van een fietsend persoon voor zich kennelijk slecht en ervaren een grote drang tot het zo snel mogelijk passeren. Op zich niets op tegen, als er ruimte is. Maar het gebeurt al te vaak dat die ruimte er niet is en de automobilist, nog naast de fietser, moet besluiten naar rechts te gaan en die te snijden. Dit doet zich vaak voor op laatste brug voor het dorp. Het geestige aspect hierbij is dat de fietser, na weer te zijn opgekrabbeld, in 9 van de 10 gevallen de automobilist weer passeert op de hoek/kruising. Kortom zinloos, gevaarlijk en ergerlijk.

Het hele bericht kort samengevat: Houd u aan de maximum snelheid, parkeer, of helemaal op de weg, of op eigen terrein, en gebruik uw verstand, indien mogelijk. Zeker als u een fietser wilt gaan inhalen!

Buurtvereniging Ons Aller Belang, Jelle Lingsma,

Reageren, reacties: buurtvereniging.uiterweg@gmail.com