Enthousiasme bij AKU-scholierenveldloop

Uithoorn/De Kwakel – Atletiek-vereniging AKU organiseerde woensdag 1 oktober voor de 42e keer de scholierenveldloop voor de basisscholen vanaf groep 3 en het voortgezet onderwijs. Uithoorn/De Kwakel was met alle basisscholen, het Alkwin- en Thamencollege prominent vertegenwoordigd, maar het Veenlandencollege en het Keizer Karelcollege zijn de laatste jaren ook aanwezig op dit grote loopfestijn. Meer dan 800 leerlingen stonden dit jaar aan de start in verschillende leeftijdscategorieën. Door de vrijwilligers van AKU was een uitdagend parcours met veel bochten, heuvels, strobalen uitgezet; het heerlijke herfstzonnetje zorgde voor lopers en de vele toeschouwers voor ideale omstandigheden.

Om 14.30 uur werd het eerste startschot gelost door Jos van den Berg die met Albert Heijn al vele jaren enthousiast sponsor is van het evenement. Hij was erg onder de indruk van de sfeer en enthousiasme van de grote groepen die aan de start verschenen en mede daardoor bleef hij de hele middag om alle startschoten bij alle groepen te lossen.

Bij de basisscholen was er een sportieve concurrentiestrijd tussen de drie scholen Kwikstaart, Springschans en De Zon. De afgelopen jaren nam De Zon de wisselbeker mee naar De Kwakel, maar dit jaar troefde de leerlingen van de Springschans beide scholen af. Voorop staat de individuele prestatie die iedere deelnemer levert en dan maakt het niet uit of je eerste of 20e wordt. Het gaat om het plezier dat het sporten en bewegen in de buitenlucht oplevert.

Bij het voortgezet onderwijs sprongen twee scholen met een groot aantal deelnemers eruit, het Alkwin- en Veenlandencollege. De verschillen waren weer heel klein, maar uiteindelijk trok het Alkwincollege aan het langste eind.

Op de foto: Meer dan 800 leerlingen stonden dit jaar aan de start in verschillende leeftijdscategorieën. Foto: aangeleverd.