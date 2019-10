En de winnaar is………

Regio – Zoals wellicht bij u bekent heeft “Vereniging Buurtbus De Hoef” in september haar 40 jarig bestaan gevierd o.a. met een prijsvraag: hoeveel passagiers zijn er in die 40 jaar vervoerd? Velen hebben hieraan meegedaan en evenzoveel uitkomsten zijn ingeleverd met diverse getallen. Maar er kan er maar een de winnaar zijn en dat was Daniël den Boer, hij reist vrijwel dagelijks met onze bus vanaf Breukelen naar het industrieterrein in Mijdrecht waar hij zijn werk heeft. Zijn opgave kwam er het dichtst bij, namelijk 305.760 en het juiste aantal is 316.092.

Dinsdag 1 oktober was de prijsuitreiking bij en in het gemeentehuis te Mijdrecht waar we gastvrij werden ontvangen door de wethouder mevrouw Schuurs die Daniël de bloemen overhandigde. Zoals op bijgaande foto te zien, waren er velen vrijwillige chauffeurs gekomen om getuige te zijn van dit feestelijk gebeuren. Na de foto buiten was er ook binnen de gelegenheid de winnaar te feliciteren, onder het genot van koffie, thee en wat lekkers en is de winnaar tevens een heerlijke taart en een mooie cadeaubon overhandigd. Zo kan het bestuur van de buurtbus terug kijken op een zeer geslaagde actie en hopen ze nog vele passagiers met hun “lijndienst 526 “ te kunnen vervoeren tussen Uithoorn en Breukelenmarkt.