Mijdrecht/Wilnis – Recentelijk is Ella Hendriks gehuldigd tijdens een feestelijke viering in de Johannes de Doper kerk. Zij is al 50 jaar een zeer actief lid van koor Progression. In een volle kerk, omringd door haar gezin, vrienden en kennissen, kreeg zij de speld en de oorkonde van het Aartsbisdom Utrecht overhandigd.

Ella heeft in het bestuur gezeten en tijdens het 50-jarig jubileum van Progression was zij een stimulerende kracht in diverse commissies en betrokken bij de organisatie van het Gospelconcert.

Ook interesse om bij het koor te komen zingen? Er wordt elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 gerepeteerd in de RK-kerk op de grens van Mijdrecht en Wilnis. Voor meer informatie: koorprogressionmijdrecht@gmail.com.

De huldiging van Ella Hendriks. Foto: aangeleverd.