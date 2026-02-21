Elektrische auto vat vlam op de Machineweg

Aalsmeer – Op donderdag 19 februari is de Brandweer van Aalsmeer in de avond gealarmeerd vor een autobrand aan de Machineweg. Ter plaatse bleek een elektrische personenauto in brand te staan.

Het vuur was snel onder controle en kon worden geblust. Omdat het een elektrisch voertuig betrof, en om te voorkomen dat het accupakket opnieuw tot ontbranding zou komen, is de auto voor 24 uur ondergedompeld in een waterbak.

Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De auto moet als verloren worden beschouwd.

Tekst en foto: Kazerne Aalsmeer