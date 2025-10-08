Vinkeveen – EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen was recentelijk aanwezig in winkelcentrum Zuiderwaard. Met deze actie wilde de vereniging meer bekendheid genereren en nieuwe leden werven. Bezoekers konden meedoen aan een prijsvraag waarmee twee reanimatiecursussen te winnen waren. De vraag luidde: ‘Hoe vaak moest de brandweer van Vinkeveen in 2024 uitrukken voor een reanimatie, volgens hun eigen website?’ Het juiste antwoord was tien keer. Vier deelnemers zaten er slechts één melding naast. Uit deze groep zijn twee winnaars geloot, die binnenkort persoonlijk bericht ontvangen.

Daarnaast werd het winkelend publiek gevraagd naar hun eigen EHBO-kennis: “Weet jij wat je moet doen als er thuis iemand eerste hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij een kind?” Die vraag zette sommigen aan het denken. Drie mensen besloten zich direct aan te melden voor de EHBO-opleiding.

Meer informatie en aanmelden kan via www.ehbolucasvinkeveen.nl, per mail via ehbolucasvinkeveen@gmail.com of via de Facebookpagina van de vereniging.

Op de foto: EHBO Lucas Vinkeveen liet zich zien in Zuiderwaard. Foto: aangeleverd.