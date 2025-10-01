Vinkeveen – Egbert Verkerk mag zich een jaar lang de trotse winnaar noemen van het 36e Open Ronde Venen klaverjastoernooi. In Café Biljart De Merel aan de Demmerik – Arkenpark Mur 43 – liet hij afgelopen vrijdagavond zien dat hij de kaarten meesterlijk beheerst. Met een indrukwekkende score van 7445 punten bleef hij zijn concurrenten ruim voor en nam hij de wisselbeker mee naar huis. De strijd om de podiumplekken was spannend. Nathilda Gulbay, in uitstekende vorm, eindigde als tweede met 7008 punten, gevolgd door Carola van der Linden met 6964 punten. Maurits de Vries (6625 punten) en Greet Veraar (6578 punten) completeerden de top vijf. Opvallend: twee spelers boven de 7000 punten, een zeldzaamheid in het klaverjassen. De poedelprijs ging dit jaar naar William Mayenburg, de kampioen van vorig jaar, die dit keer genoegen moest nemen met 5177 punten. Er werden vier rondes gespeeld, waarbij elke pot zorgvuldig werd geteld. Naast de wisselbeker ontving Egbert ook bloemen en fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door de organisatie van Café De Merel.

De volgende prijsklaverjasavond vindt plaats op vrijdag 3 oktober. De kaarten gaan om 20.00 uur op tafel, inschrijven kan vanaf 19.45 uur. Er worden vier ‘giffies’ gespeeld en de inleg bedraagt vier euro. Iedereen is welkom, van doorgewinterde kaarters tot nieuwsgierige nieuwkomers.

Het speelschema 2025/2026 luidt als volgt: 3, 17 en 31 oktober; 14 en 28 november; 12 december, 9 en 23 januari; 6 en 20 februari; 20 maart; 3 en 17 april; 1, 15 en 29 mei; 12 en 26 juni; 10 juli. Meer informatie en/of aanmelding: Café De Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, 06 – 4794 4949 / 06 – 4794 4950.

Op de foto: Egbert Verkerk klaverjaskampioen van De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.