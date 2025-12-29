Eeuwenoude traditie onder vuur, ook in De Ronde Venen en Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn – Vanavond, woensdag 31 december, klinken klokslag twaalf de glazen: op naar een gelukkig en gezond 2026. Maar een veilige jaarwisseling is niet vanzelfsprekend. Tijdens de vorige jaarwisseling belandden naar schatting 1.162 mensen op de spoedeisende hulp door vuurwerkletsel, waaronder 460 kinderen jonger dan zestien jaar (bron: VeiligheidNL).

En volgend jaar verandert er iets wezenlijks: het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten gaat in. Hoe kijken inwoners van onze regio daar tegenaan? “Het voelt dubbel”, zegt Marieke (42) uit Uithoorn. “Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw, het is traditie. Mijn kinderen kijken er elk jaar naar uit. Maar ik begrijp ook dat de risico’s groot zijn. Vorig jaar zag ik nog een jongen in de straat die zijn hand verwondde. Dat zet je wel aan het denken.”

‘Tijd voor verandering’

Jan (55) uit De Ronde Venen ziet het anders. “Voor mij hoeft het niet meer,” zegt hij resoluut. “Ik heb het zelf altijd mooi gevonden, maar ik zie vooral de ellende: oogletsel, brandwonden, dieren die in paniek raken. Als je hoort dat bijna de helft van de slachtoffers gewoon omstanders zijn, dan is het tijd voor verandering.”

Toch steken veel mensen dit jaar nog vuurwerk af. Marieke doet dat met voorzorgsmaatregelen: “Iedereen draagt een vuurwerkbril, ook de kinderen. Dat is een afspraak. En ik laat ze nooit alleen buiten.” Jan kiest voor een andere aanpak: “Ik koop niets meer. En ik praat met mijn buren over veiligheid. Want elk ongeluk is er één te veel.”

Tips voor veilige jaarwisseling

Draag altijd een vuurwerkbril als je naar buiten gaat. Ga je naar buiten tijdens de jaarwisseling? Draag dan altijd een vuurwerkbril. Ook als je alleen gaat kijken. Want bijna de helft van de slachtoffers (45%) afgelopen jaar was omstander. Heb je geen vuurwerkbril? Dan kan je natuurlijk altijd het vuurwerk bewonderen vanuit de veilige huiskamer.

Spreek met je kinderen af dat ze een vuurwerkbril dragen. Zelf het goede voorbeeld geven helpt bij het maken van afspraken. Draag ook een vuurwerkbril als je een bril op sterkte hebt. Ook als je een bril op sterkte hebt, is het belangrijk om daaroverheen een vuurwerkbril te dragen. Want vuurwerkbrillen beschermen het hele ooggebied, inclusief de zijkant van je gezicht. Met een normale bril kan daar alsnog vuurwerk tussenkomen.

Check je omgeving voor je afsteekt. Ga je zelf vuurwerk afsteken? Kijk dan altijd goed om je heen voordat je de aansteeklont tegen de lont van de vuurpijl aanhoudt. Staat iedereen op afstand? Heeft iedereen een vuurwerkbril op? En zijn er kinderen in de buurt? Steek pas af als je weet dat de omgeving veilig is. Tip: check ook altijd even de ondergrond. Is er geen risico dat vuurwerk om kan vallen? Afsteken maar. Een aansteeklont gebruiken, nooit vuurwerk van straat oppakken en nooit een tweede keer proberen het vuurwerk af te steken.

Bron: VeiligheidNL, VeiligheidNL, peiling onder 1063 Nederlanders (30+) met kinderen van 10 tot en met 16 jaar oud, uitgevoerd van 21 tot en met 25 november door onderzoeksbureau Panelwizard.

Vuurwerk? Bril! Foto: aangeleverd.