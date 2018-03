Eerste voorronde van Popprijs Amstelland

Aalsmeer – Volgende week zaterdag 10 maart is de eerste voorronde van de Popprijs Amstelland 2018 in N201 aan de Zwarteweg. Deze bandcompetitie geeft talentvolle bands uit de omgeving Amstelland en de Meerlanden de kans om hun talent te showen en wie weet wel door te breken.

Tijdens deze eerste muziekavond strijden de bands Minor Citizen, Mr. Ray Bass, The Estate, Towtruck en Neodym voor een plek in de grootse finale, die op 4 mei gaat plaatsvinden in P60 Amstelveen.

Per voorronde wordt een finalist gekozen door de jury en een band die een ronde verder mag door het publiek. De bands wordt aangeraden zoveel mogelijk fans en familie mee te nemen. De eerste voorronde op 10 maart begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

De tweede voorronde is op vrijdag 23 maart en de derde ronde op zaterdag 7 april. Deze avonden gaan de spots op het N201-podium aan voor de volgende geselecteerde bands: Switchboard, Molton Grove, Kolbak, Tobacco Flavoured Kisses, Start-Over, Two and a Half Girl, Hammer of Dawn, Triangulum, Waltris en Charger.

Foto: The Estate heeft in 2016 ook deelgenomen aan de Popprijs Amstelland. De band wist de voorrondes door te komen, maar de winnaar werd uiteindelijk Total Seclusion.