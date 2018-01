Taekwondotoernooi OTT in Uithoorn

Uithoorn – Uithoorn biedt op zondag 28 januari een podium voor het allereerste ‘special needs’ taekwondotoernooi in Nederland. Vijftien cliënten van Ons Tweede Thuis (OTT) uit Uithoorn, De Kwakel, Amstelveen, Aalsmeer en Amsterdam doen mee. Ook kinderen uit het speciaal basisonderwijs in deze regio nemen deel aan het toernooi.

Uniek

Wethouder Sport in Uithoorn Ria Zijlstra opent het unieke toernooi, dat tevens de officiële start is van de Uithoornse stichting Special Needs Nederland. De stichting zet zich in voor de zwakkeren in de samenleving die vaak de drempel om te sporten te hoog vinden, zoals dementerende ouderen of mensen met een downsyndroom. Maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme die soms in de reguliere sport tegen problemen aanlopen wil de oprichter van de stichting, David Chung, een kans bieden te trainen en vooral plezier te hebben in sport.

Sport voor iedereen toegankelijk

Een lint en een Koreaans zwaard, regelmatig gebruikt in de Koreaanse vechtsport, zullen de belangrijkste hulpmiddelen zijn bij de opening van het toernooi. Wethouder Ria Zijlstra: “Ik ben trots dat de stichting zich in Uithoorn heeft gevestigd. Het is belangrijk dat iedereen in Uithoorn kan sporten, dus ook mensen met een achterstand of beperking. Sporten verbindt, schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor teamspirit. Dus wil je dat voor iedereen toegankelijk maken. Mooi dat David Chung dit zo oppakt.” Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel.

Het toernooi op zondag 28 januari begint om 16.00 uur, inloop is vanaf 15.30 uur. Locatie is de brede school Legmeer aan de Randhoornweg 39 in Uithoorn. David Chung is voor meer informatie te bereiken via info@chungdokwan.nl en 06-25433375.

Foto: Oprichter David Chung (zwarte band) samen met zijn leerlingen.