1e sleutel appartement voor Kevin

Aalsmeer – Vandaag, donderdag 17 januari, is de eerste sleutel uitgereikt aan de aanstaande bewoner van een appartement in gebouw D1 in project Dorpshaven-Zuid. Wethouder Robert van Rijn reikte de symbolische eerste sleutel uit. Algemeen directeur van ontwikkelaar Timpaan Ingeborg de Jong was aanwezig om de aanstaande bewoner te feliciteren. Namens de aannemer Bot Bouw was directeur Gem Bot aanwezig. In de komende weken worden alle 42 appartementen uit gebouw D1 en E (langs de Burgemeester Kasteleinweg) opgeleverd door Bot Bouw.

Woonruimte voor iedereen

Wethouder Robert van Rijn: “Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en blijven wonen. Uitgangspunt van het college is dat er betaalbare woonruimte voor iedereen is. Er wonen relatief veel jonge mensen in Aalsmeer die graag in Aalsmeer willen blijven wonen. Met de oplevering van deze appartementen maken weer een aantal jongeren een mooie start op de Aalsmeerse woningmarkt.”

Eindelijk ingeloot

Kevin, de aanstaande bewoner, is erg tevreden met de woning. “Ik heb mijn hele jeugd in Aalsmeer doorgebracht en woon hier met veel plezier. Tot op heden woon ik bij mijn ouders en ik zoek al 4 jaar naar een woning. Ik was dan ook erg blij eindelijk ingeloot te zijn voor dit project. In het appartementencomplex komen een aantal vrienden van mij te wonen. Voor de gezelligheid hoef ik dus niet ver te zijn! Ik wens alle toekomstige bewoners alvast veel woonplezier.”

Timpaan is blij met de appartementen-gebouwen te voorzien in een woningtype dat zeer gewild is bij met name jongeren in Aalsmeer. Dit past ook bij de missie van Timpaan: hoogwaardig wonen voor ieder mens mogelijk te maken. De fase is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Dorpshaven-Zuid, waarin Timpaan in de afgelopen jaren 231 woningen heeft ontwikkeld voor uiteenlopen doelgroepen. Meer informatie over het project is te vinden op www.dorpshaven-zuid.nl