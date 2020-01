Eerste paal voor AVA-clubgebouw

Aalsmeer – Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar zaterdag 25 januari is dan toch een aanvang gemaakt met de start van de bouw van het nieuwe AVA-clubgebouw!

Onder toeziend oog van de bouwcommissie-leden Cor Hermanns, Fred van Andel en Laurens Poesiat begon Martin van Wieringen van Loonbedrijf van Wieringen & Zonen aan het afgraven van de grond en het verwijderen van struikgewas voor de fundering. De eerste paal zal spoedig volgen.

In 2019 is de atletiekbaan van AVA volledig gerenoveerd in opdracht van de gemeente Aalsmeer. Het nieuwe clubgebouw, ontworpen door architect Anne Marie de Boer, komt direct naast de atletiekbaan te staan, zodat de buurman, tennisvereniging All Out, kan uitbreiden met extra tennisbanen.

AVA moet zelf de kosten dragen voor de bouw van het nieuwe clubgebouw met materiaal-opslag, een krachthonk en een wedstrijd-secretariaat. De afgelopen jaren is hiervoor al veel geld door AVA gespaard en opgehaald en veel lokale ondernemers sponsoren de vereniging.

Het nieuwe AVA-clubgebouw wordt ook mede mogelijk gemaakt door een prachtige bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol.