De Kwakel – Zaterdag 20 januari is de eerste ‘nieuwe’ Anne Frankboom in De Kwakel geplant wat gezien kan worden als een wereldprimeur! Adri van Kessel en Berry Verlaan hebben gezorgd dat een eerste ‘afstammeling’ naar De Kwakel is gekomen. Deze boom, opgekweekt uit vruchten van de originele paardenkastanje waar het joodse meisje Anne Frank op uitkeek tijdens haar onderduiktijd in het Achterhuis in Amsterdam, is op een specifieke locatie in het Egeltjesbos geplant.

Scoutinggroep St. Joannes uit De Kwakel, van wie Berry Verlaan en Adrie van Kessel initiatiefnemers zijn wat betreft de ‘operatie Anne Frankboom’, willen dat de plaats waar de boom is geplant in het vervolg de plek wordt waar in De Kwakel de jaarlijkse 4 mei herdenking in samenwerking met de Scouting Groep St. Joannes kan plaatsvinden. Met het planten van de boom heeft De Kwakel een primeur die hopelijk wordt gevolgd door nog veel meer Anne Frankbomen. “We gaan de plaats markeren door om de boom een fraai sierhek te plaatsen. Dat gebeurt donderdag 25 januari. Op 4 mei hopen we dat deze plek de vaste herdenkingsplaats gaat worden. Daarvoor zijn we al bezig om bijvoorbeeld ook kinderen van de basisscholen met hun leraren uit te nodigen om aan de herdenking deel te nemen en hen van te voren te vertellen wie Anne Frank was en wat zij voor ons betekent”, laat Berry weten.

Originele afstammeling

Boomkweker Van den Berk in Sint Oedenrode kweekt de Anne Frankbomen met gebruikmaking van kastanjes van de oorspronkelijke boom uit de tuin van het Achterhuis in Amsterdam. Deze monumentale kastanjeboom was al jarenlang ziek en sneuvelde tijdens een storm in 2010. De Stichting Elementree en de Stichting Wereldboom stellen zich ten doel het fenomeen ‘boom’, als symbool van stedelijke vergroening, onder de aandacht te brengen. Op hun initiatief worden de nazaten van de oorspronkelijke Anne Frankboom, met certificaat van echtheid, door Van den Berk geleverd aan personen en instellingen die er een passende bestemming voor hebben.

Het Dagboek van Anne Frank, waarin zij als opgroeiend meisje haar gedachten en gevoelens tijdens de onderduikperiode beschreef, is wereldwijd symbool geworden van de onmenselijkheid van bezetting en Jodenvervolging in de jaren 1940-45. Anne Frank zelf overleefde de oorlog niet, zij overleed waarschijnlijk in het concentratiekamp Bergen Belsen in 1945. Mooi dat inwoners van De Kwakel dit initiatief ter herinnering aan haar hebben vormgegeven.

Foto: Adri van Kessel (links) toont samen met Berry Verlaan de nog ‘jonge’ Anne Frankboom bij boomkweker Van den Berk.