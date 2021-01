Eerste groepstraining Heren 1 Green Park handbal Aalsmeer

Aalsmeer – Het eerste Herenteam van handbalvereniging Green Park Aalsmeer is afgelopen dinsdag 5 januari gestart met trainingen. Het NOC NSF heeft de topsportteams verplicht om de trainingen op te pakken in verband met nadere nationale en internationale kampioenschappen. Vooralsnog is half februari geprikt als datum voor de start van het wedstrijdseizoen. De Aalsmeerse handbalvereniging is de eerste van totaal vijf teams die deelnemen aan het NK die de trainingen heeft kunnen oppakken. Er zit namelijk nogal een streng en kostbaar protocol aan vast. Bij binnenkomst wordt eerst de temperatuur van de handballers opgenomen en dienen zij zich te laten testen op corona. Wie een te hoge temperatuur heeft wordt uiteraard direct naar huis gestuurd en wie positief test wordt verplicht in quarantaine te gaan.

Uniek

De spelers van het Aalsmeerse eerste team bleken allemaal gezond te zijn en hebben getraind in een lege Bloemhof. De sporthal is geheel voor de handballers, er vinden geen andere sporten plaats. Er wordt twee keer per week getraind, dus ook twee keer per week getest. Green Park Aalsmeer heeft veel tijd gestoken in het verkrijgen van de testen, die de vereniging overigens zelf moet betalen. “De andere teams die deelnemen aan het NK hebben de testen nog niet binnen”, vertelt voorzitter Mike van der Laarse. “We hebben een stapje voor op Bevo, Hurry Up, Volendam en Lions, maar weten natuurlijk niet voor hoe lang. In ieder geval wel uniek dat wij de eerste zijn en dat de groep eindelijk weer met z’n allen kan trainen. Eerst mocht het in viertallen, toen helemaal even niet en nu met uiteraard een streng protocol wel.”

Bovenaan in competitie

Voor het Nederlandse Kampioenschap, dat vanwege corona halverwege het seizoen werd stilgelegd, had Aalsmeer pas twee wedstrijden gespeeld. Ondanks dat de andere vier teams een wedstrijd meer gespeeld hebben, staat Green Park qua doelsaldo en punten op de eerste plaats. Het NK gaat, volgens de nu gemaakte planning, half februari van start. De Belgische Nederlandse competitie (BeNe League) ligt vooralsnog stil, over de herstart van deze competitie is nog niets definitief bekend.

Livestreamen

De wedstrijden mogen niet met publiek gespeeld worden. “We gaan weer livestreamen. Filmen en commentaar verzorgen”, gaat Van der Laarse verder. “Er kan weer bijna live genoten worden van tophandbal.” Het tweede Herenteam van Green Park speelt eveneens in de eredivisie en gaat, waarschijnlijk vanaf eind januari, ook de gezamenlijke training oppakken. Uiteraard met temperaturen en testen. En ook zij zullen twee keer moeten kijken wie in ‘coronapak’ voor hun staat, want een andere regel is dat de test-afnemers zich honderd procent moeten beschermen en hier houden ze zich bij handbalvereniging Green Park Aalsmeer wel aan, want overtreden van de regels zou diskwalificatie tot gevolg kunnen hebben.