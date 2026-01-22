Eerbetoon aan topband Oasis in The Shack

Oude Meer – Voor de fans van Oasis is The Shack op zondag 25 januari ‘the place to be’. De muziekliefhebbers hebben in The Shack al meerdere keren mogen genieten van gitaarvirtuoos Milo Groenhuijzen in de band van Bauke Bakker. Deze keer is Milo zelf de sessieleider in een fenomenaal eerbetoon aan Oasis. Milo Groenhuijzen is een groot fan van Oasis en was bij een van de concerten in het Wembley stadion. Vorig jaar was het helaas niet gelukt om deze topband naar Oude Meer te halen maar omdat het toen zo meesterlijk goed was doen ze hem dit jaar op veler verzoek weer en gelukkig staan ze deze keer ook in The Shack. Milo heeft voor deze undercoversessie een stel klasse muzikanten om zich heen verzameld plus een waanzinnig goeie zanger. De band speelt al die prachtige songs uit de pen van Liam en Noel Gallagher, en niet alleen het spelen van de nummers, maar ook het overbrengen van de sound van deze immens populaire Engelse band is verbluffend goed! Een hele dikke aanrader! Zondag 25 januari, aanvang 16.00 uur, entree 25 euro.

Black Crowes en Pink

Zondag 8 februari presenteert The Shack een Black Crowes undercoversessie en op zondag 15 februari wordt een eerbetoon gebracht aan zangeres Pink. Reserveren is uiteraard niet verplicht maar wel mogelijk per mail: info@the-shack.info. Kijk voor alle verdere informatie en het volledige programma op: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Foto: Het podium van The Shack (aangeleverd).